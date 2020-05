Nachtsperren auf der A9

Auf der Pyhrn Autobahn werden in den kommenden Nächten Tunnel-Wartungsarbeiten durchgeführt.

Der Gleinalmtunnel ist in den Nächten von 12. auf 13. Mai undvon 13. auf 14. Mai von 20.00 bis 5.00 Uhr in Richtung Spielfeld gesperrt. Die Umleitung erfolgt ab dem Knoten St. Michael über die S6 und S36 zum Knoten Peggau-Deutschfeistritz.

Wegen der Überprüfung der sicherheitstechnischen Einrichtungen in Tunnel Wald und Pretall ist die Pyhrn Autobahn in Richtung Graz in der Nacht von 13. auf 14. Mai von 20.00 bis 5.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird zwischen Treglwang und Kalwang über die B113 geführt.

