MotoGP in Spielberg

Spielberg wird mit einemDoppel-Event (6. bis 8. sowie 13. bis 15. August) zum Mekka für MotoGP-Fans.Im Gegensatz zum Vorjahr können die Fans die Zweirad-Helden auf dem Red Bull Ring auch wieder live vor Ort erleben. Unter Einhaltung der «3G-Regel» (geimpft, getestet, genesen) sind Tribünen und Stehplätze geöffnet.Den Zuschauern ist 2021 zudem jeweils bereits am Donnerstag ein umfangreiches Rahmenprogramm garantiert.



Tausende Fans werden ins Murtal reisen, um ihre Idole live zu erleben. Verzögerungen auf den Zufahrten zum Red Bull Ring werden nicht ausbleiben. Der ÖAMTC rechnet aber vor allem bei der Abreise am Sonntag mit langen Staus.

Ab Donnerstag ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen im Murtal zu rechnen, der Hauptanreisetag ist jedoch der Sonntag.Um langen Staus zu entgehen, sollte man daher möglichst früh am Red Bull ankommen.Ab etwa 8.00 Uhr wird die Anreise voll einsetzen, bis etwa 11.00 Uhr wird es Verzögerungen auf der Murtal Schnellstraße (S36), der Gaberl Straße (B77), der Friesacher Straße (B317) sowie auf den direkten Zufahrten zu den Parkplätzen geben.

Im Nahbereich des Red Bull Rings stehen ausreichend Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Bereits auf der Murtal Schnellstraße kommt das bewährte Verkehrsleitsystem zum Einsatz, das entsprechend der Ticketfarben (gelb, grün und blau) die jeweiligen Parkplätze anzeigt. Auch die Exekutive ist vor Ort und hilft bei Bedarf.

Campinggästen wird empfohlen, bereits am Mittwoch oder Donnerstag anzureisen. Am Freitag könnte es schon enger werden, weshalb für diesen Tag die Anreise zu den Camping-Plätzen bis 10.00 Uhr empfohlen wird - am Samstag sogar bis 9.00 Uhr. Mit LED-Hinweisen werden die Fans zu ihren reservierten Zelt-Plätzen abgleitet.

Noch mehr Zeit wird erfahrungsgemäß die Heimreise benötigen. Um die Abfahrt dennoch so gut wie möglich zu gestalten, haben die Veranstalter an jedem Parkplatz Schilder angebracht, die den kürzesten Weg zur S36 weisen. Staus auf den Straßen im Nahbereich und auf der Murtal Schnellstraße sind dennoch programmiert. Ab dem Nachmittag bis weit in den Abend hinein wird es auch auf der A9 nur zäh vorangehen, weil hier auch etliche Urlauber unterwegs sein werden. Verzögerungen wird es rund um den Knoten St. Michael, vor dem Baustellenbereich bei Roßleithen in Richtung Voralpenkreuz und vor dem Gleinalmtunnel in Richtung Graz geben.

Weiterführende Links:

Weitere Steiermark-Themen

Aktuelle Verkehrslage in der Steiermark

Routenplaner

Projekt Spielberg