Lockerungen an der slowenischen Grenze

Neben den Grenzen, die seit Wochen für Pendler, Güterverkehr und Transit geöffnet sind (Spielfeld auf der A9, Bad Radkersburg und zeitlich eingeschränkt der Bundesstraßenübergang in Spielfeld und Berghausen) werden nun weitere Übergänge geöffnet:

Sicheldorf

Mureck (5.00 bis 21.00 Uhr)

Radlpaß.(5.00 bis 21.00 Uhr)

Zelting und Langegg werden voraussichtlich ab 15. Mai passierbar sein.

St. Anna am Aigen und Pölten sollen ebenfalls am 15. Mai geöffnet werden, vorerst aber nur für die Land- und Forstwirtschaft.

Ein Grenzübertritt ist allerdings weiterhin nur unter bestimmten Voraussetzungen gestattet:

Tages- und Wochenpendler von und nach Österreich (wozu auch Schüler und Studierende zählen)

(wozu auch Schüler und Studierende zählen) Güterverkehr

Transit (wenn die Ausreise am selben Tag gesichert ist)

(wenn die Ausreise am selben Tag gesichert ist) Diplomatenpassinhaber

Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes

und Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes Teilnahme an der Beerdigung eines nahen Verwandten, wenn die Ein- und Ausreise am selben Tag erfolgt.

eines nahen Verwandten, wenn die Ein- und Ausreise am selben Tag erfolgt. Landwirte mit landwirtschaftlichem Grund im jeweils anderen Land (Besitz und Pacht)

(Quelle: BMEIA)

Auch für die Rückreise gelten weiterhin die strengen Regelungen. So ist ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand mitführen, das einen negativen molekularbiologischen Test auf SARS-CoV-2 bestätigt, das nicht älter als vier Tage ist.

Vorlagen für das Gesundheitszeugnis in mehreren Sprachen zum Downloadfinden Sie hier.

Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich müssen sich bei der Einreise zu einer 14-tägigen Heimquarantäne verpflichten. Das gilt etwa auch nach Einkäufen in Slowenien und im so genannten „Niemandsland“ zwischen den Grenzstationen in Österreich und Slowenien.

Weiterführende Links:

Coronavirus - Situation in Österreich

Coronavrus - Reiseinfos

Verkehrsmeldungen Steiermark

Alle Steiermark-News