Großbaustellen in der Steiermark

2020 wird in der Steiermark ein Jahr mit vielen Baustellen im hochrangigen Straßennetz. Auf der A9 wird der Ausbau der Mautstellen Bosruck und Gleinalm fortgeführt, ebenso läuft die Sanierung in der Südsteiermark weiter. Auch der Bau des Knoten Riegersdorf auf der A2 geht in die nächste Runde. Dort hat es bereits im Vorjahr an starken Reisewochenenden teils erhebliche Verzögerungen gegeben. Als besonders staugefährdet gelten allerdings die Baulose zwischen Pretaller Kogel Tunnel und Mautern auf der Pyhrn Autobahn und auf der A2 der Bereich zwischen Graz West und Lieboch.