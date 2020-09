Die Grazer Herbstmesse öffnet vom 1. bis 5.Oktober, jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr, ihre Pforten. Obwohl sie als die größte Publikumsmesse im südlichen Österreich gilt, dürften sich heuer die Besucherzahlen - bedingt durch Covid-19 - in Grenzen halten. Dennoch sollte man sicham Wochenende darauf einstellen, länger nach einem Parkplatz im Nahbereich zu suchen.

Neben den schon traditionellen Themen rund um Bauen, Wohnen, Einrichten, Mode und Lifestyle gibt es auch heuer den Kunstpavillon und das Messestadl.

Auch der Vergnügungspark ist geöffnet, täglich von 10.00 bis 24.00 Uhr.

Anreise:

Auf den Straßen rund um die Messe Graz wird es erfahrungsgemäß immer wieder zu Verzögerungen kommen, betroffen werden v.a. die Conrad-von-Hötzendorf-Straße und die Fröhlichgasse.

In der Fröhlichgasse stehen 1200, am Parkplatz Messegelände 400 und in der Tiefgarage 212 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Dennoch ist damit zu rechnen, dass diese besonders am Wochenende rasch belegt sein werden.

Als Alternative bietet sich die Anreise mit einer der Straßenbahnlinien (4, 5, 6, 13) zum Messegelände an. Das Vorverkaufsticket ist als 24 Stundenticket für die Grazer Linien gültig.

Sicherheitskonzept:

Gänge, die drei Meter oder breiter sind, als gewohnt, Eintrittssystem mit Abstand, Desinfektionsmöglichkeiten - aber keine generelle Maskenpflicht. So sieht das mit den Behörden ausgearbeitete Sicherheitskonzept aus.

