Graz: Sperren in der Innenstadt am 8. März

Am neuen Gelände der ÖAMTC Landeszentrale, in der Alten Poststraße 161, wurde auch der neue Verkehrserziehungsgarten integriert. Auf einer Fläche von rund 2.500 m2 finden Eltern und Kinder aus Graz und Graz Umgebung nunmehr eine moderne und den heutigen Anforderungen an den Straßenverkehr gerecht werdende Übungsstätte.