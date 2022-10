Graz: Demo am 27. Oktober

Am späten Nachmittag gehen in Graz wieder vieleMenschen gegen Femizide und patriarchale Gewalt auf die Straße und demonstrieren.

Die Versammlung beginnt um 17.30 Uhr am Griesplatz, Ecke Griesgasse. Ab 18.00 Uhr bewegt sich der Versammlungszug auf der Strecke Griesgasse – Südtiroler Platz – Annenstraße bis Roseggerhaus und weiter in die Volksgartenstraße und trifft um ca. 18.40 Uhr am Lendplatz ein.



Der Verkehr wird entlang der Marschroute kurzzeitig angehalten.

Auch bei den Öffis wird es zu Einschränkungen kommen. Es wird zu einer kurzfristigen Anhaltung der Buslinie 67 in der Belgiergasse sowie der Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 zwischen Südtiroler Platz und Roseggerhaus kommen. Die Buslinien 40 und 67 werden in der Volksgartenstraße kurzzeitig gestoppt.

Weiterführende Links

Verkehrsmeldungen aus der Steiermark

Weitere Steiermark-Artikel

Holding Graz