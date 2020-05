Graz: Autos ohne Kennzeichen droht Abschleppung

Das Straßenamt Graz gab am Dienstag (5. Mai) bekannt, ab dieser Woche wieder vermehrt Fahrzeuge, die ohne Nummerntafeln auf öffentlichen Straßen stehen, abgeschleppt werden.

Im Zuge der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen haben viele Kfz-Besitzer ihre Fahrzeuge abgemeldet oder die Kennzeichen bei der Behörde hinterlegt. Diesen empfiehlt das Straßenamt, möglichst rasch die Kennzeichen wieder zu montieren oder das Fahrzeug in einen nicht öffentlichen Bereich zu bringen.

Kosten:

Abgeschleppte Kfz sind bei der Firma Wuthe in der Triester Straße abzuholen. Die Kosten für die Abschleppung eines ohne Kennzeichen abgestellten Pkw betragen 234 Euro, dazu kommen pro Tag Verwahrungskosten von 13,20 Euro. Wird in der Nacht oder an Sonn- und Feiertagen abgeschleppt, erhöht sich der Tarif.

