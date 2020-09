Graz: An Samstagen kostenlos mit Öffis in die City

Bereits ab nächsten Samstag, den 19. September, ist Öffi-Fahren in Graz an Samstagen gratis. Diese Maßnahme, die zumindest bis Jahresende gültig ist, soll die Innenstadt durch erleichterte Anreise noch attraktiver machen und so die Wirtschaft ankurbeln.

An einem durchschnittlichen Samstag im Herbst besuchen rund 40.000 Menschen die Innenstadt. Dieser Wert soll gesteigert werden. Der kostenlose Öffi-Samstag soll ein erster Schritt in diese Richtung sein.

Auch die Parkplatzsituation soll attraktiver werden. In der städtischen Kurzparkzone gibt es über 2.000 Stellplätze. Außerdem stehen den Besucherinnen und Besuchern viele Tiefgaragen mit insgesamt fast 4.500 Parkplätzen zur Verfügung. Hier arbeitet das Citymanagement gerade in gemeinsamen Gesprächen mit den Tiefgaragenbetreibern verbesserte Konditionen und ein Gutzeitsystem für Kundinnen und Kunden im Handel und der Gastronomie aus.

Weiterführende Links:

Weitere Steiermark-Themen

Holding Graz

Aktuelle Verkehrsmeldungen in der Steiermark