GADY Markt in Lebring

Am 7. Und 8. März findet in Lebring der mittlerweile 108. GADY Markt statt. Rund 25.000 Besucher werden zu dem „steirischen Volksfest“, bei dem das Neueste aus Landmaschinen- und Automobilbranche vorgestellt wird, erwartet. Das Rahmenprogramm umfasst u.a. Tanzgruppen, Frühschoppen, Trachtenmodenschauen und eine Reitvorführung. Am Gelände finden sich zudem ein Vergnügungspark, ein steirisches Weindorf und regionale Schmankerl.

Jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr ist auf der Ortsdurchfahrt im Zuge der Grazer Straße (B67) mit Verzögerungen zu rechnen. Auch vor der A9-Abfahrt Lebring könnte es mitunter Verzögerungen geben.

