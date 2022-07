Formel 1-GP in Spielberg (8. - 10.7.2022)

Der Veranstalter hat heuer das Angebot an Anreisemöglichkeiten um einen Shuttleservice aus sechs Bundesländern erweitert. Der Busshuttle steht ab Freitag zur Verfügung, der Expressshuttle nur am Sonntag. Detaillierte Infos sind auf der Homepage des Red Bull Rings veröffentlicht.

Wie bereits die Jahre zuvor, besteht die Möglichkeit per Zug anzureisen, oder die letzten Kilometer per Fahrrad zurückzulegen:

In der Nähe der Rennstrecke steht ein zentraler Park & Bike Parkplatz bei der Therme Fohnsdorf zur Verfügung. Weiter geht es auf gekennzeichneten Radwegen bis zum Veranstaltungsgelände. Der Radabstellplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Red Bull Ring an der L503, der Spielbergerstraße.

Für eine angenehme Fahrt per Zug wurde zwischen dem Bahnhof Knittelfeld und dem Red Bull Ring ein kostenloser Shuttledienst eingerichtet (Freitag bis Sonntag zwischen 08:00 und 20:00 Uhr im 20-Minuten-Takt und von 20:00 bis 23:00 Uhr im 30-Minuten-Takt, Sonntag bis 19:00 Uhr). Die ÖBB empfehlen, Sitzplätze zu reservieren.