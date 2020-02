Faschingsumzüge in der Steiermark

Der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt. In zahlreichen steirischen Städten und Gemeinden finden Umzüge statt, die teilweise auch zu Verkehrsbehinderungen führen.

Samstag, 22. Februar:

Kalsdorf: Die B67 (Grazer Straße) ist zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und der Fernitzer Straßen von 14.00 bis 18.00 Uhr gesperrt, der Verkehr wird lokal umgeleitet.

Die (Grazer Straße) ist zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und der Fernitzer Straßen von 14.00 bis 18.00 Uhr gesperrt, der Verkehr wird lokal umgeleitet. Mörderbrugg: Die B114 (Triebener Straße) ist im Gemeindegebiet von 13:00 bis 15:30 Uhr gesperrt, ausweichen ist über St. Oswald möglich.

Die (Triebener Straße) ist im Gemeindegebiet von 13:00 bis 15:30 Uhr gesperrt, ausweichen ist über St. Oswald möglich. Proleb: Die L122 (Proleber Straße) von ca. 14:00 bis 16.00 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B116.

Die (Proleber Straße) von ca. 14:00 bis 16.00 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B116. Gaal – Bischoffeld: Die L515 (Gaaler Straße) ist in diesem Abschnitt von 13.30 bis 16.00 Uhr nicht befahrbar. Es gibt keine Umleitungsmöglichkeit.

Sonntag, 23. Februar:

Vordernberg: Die B115 (Eisen Straße) ist zwischen 14:00 und 15:00 Uhr gesperrt. Es gibt keine Umleitungsmöglichkeit. Die Teilnehmer treffen sich bereits um 13:30 Uhr am Hauptplatz, und ziehen von dort über die Peter-Tunner-Straße und die B115 zu den Barbarasälen und von dort retour zum Hauptplatz.

Die (Eisen Straße) ist zwischen 14:00 und 15:00 Uhr gesperrt. Es gibt keine Umleitungsmöglichkeit. Die Teilnehmer treffen sich bereits um 13:30 Uhr am Hauptplatz, und ziehen von dort über die Peter-Tunner-Straße und die B115 zu den Barbarasälen und von dort retour zum Hauptplatz. Laßnitzhöhe: Sperre der L326 (Hönigtal Straße) zwischen Klicnikweg und dem Gemeinde-Pfarr-Zentrum von 13:00 bis 17:00 Uhr. Ausweichen ist nur großräumig, etwa über den Badweg, möglich

Sperre der (Hönigtal Straße) zwischen Klicnikweg und dem Gemeinde-Pfarr-Zentrum von 13:00 bis 17:00 Uhr. Ausweichen ist nur großräumig, etwa über den Badweg, möglich Judendorf-Straßengel: Sperre der L302 (Judendorfer Straße) und der L332 (Plankenwarther Straße) zwischen Siedlungsstraße und dem Gasthof Lammer von 13:30 bis etwa 17:00 Uhr.

Montag, 24. Februar:

Murau/Murtal:

Der Rosenmontag steht ganz im Zeichen des Dämonenverscheuchens. In Oberwölz, Schöder, St. Peter am Kammersberg, St. Georgen ob Murau, St. Ruprecht-Falkendorf und Ranten werden Faschingsrennen veranstaltet.

Im Krakautal veranstalten die Gruppen alternierend die Faschingsrennen. Heuer findet es in Krakauschatten (L521, Preberstraße) statt.

Mit Behinderungen muss den ganzen Tag über auch auf der B96 (Murtal Straße), der B97 (Murauer Straße) und der B75 (Glattjoch Straße) gerechnet werden.

Dienstag, 25. Februar:

Bruck/Mur: Pünktlich um 14:00 Uhr wird der Sturm aufs Rathaus erfolgen, der große Umzug führt ab 14:30 von der Grazer Brücke durch die Altstadt zum Koloman-Walisch Platz.

Pünktlich um 14:00 Uhr wird der Sturm aufs Rathaus erfolgen, der große Umzug führt ab 14:30 von der Grazer Brücke durch die Altstadt zum Koloman-Walisch Platz. Gleisdorf: Der Blockzug startet um 12:00 Uhr am Hauptplatz, dann geht es vom Hauptplatz über die Weizer Straße und die Ludwig-Binder- Straße bis zur Grazer Straße und von dort aus für die große Showparade wieder zum Hauptplatz. Die B65 (Gleisdorfer Straße) ist von 12.00 bis 19:00 Uhr gesperrt.

Der Blockzug startet um 12:00 Uhr am Hauptplatz, dann geht es vom Hauptplatz über die Weizer Straße und die Ludwig-Binder- Straße bis zur Grazer Straße und von dort aus für die große Showparade wieder zum Hauptplatz. Die (Gleisdorfer Straße) ist von 12.00 bis 19:00 Uhr gesperrt. Paldau: Sperre der L216 (Paldauer Straße) von 12:00 bis 21:00 Uhr, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

Sperre der (Paldauer Straße) von 12:00 bis 21:00 Uhr, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Ebersdorf: Die L412 (Ebersdorfer Straße) - ist zwischen 13:50 Uhr und 18:00 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

Die (Ebersdorfer Straße) - ist zwischen 13:50 Uhr und 18:00 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Graz: Sperre der Herrengasse von 12.45 bis etwa 14:45 Uhr. Die Holding Graz richtet für Fahrgäste zwischen Jakominiplatz und Andritz / Jakominiplatz und Hauptbahnhof einen Schienenersatzverkehr ein.

Sperre der von 12.45 bis etwa 14:45 Uhr. Die Holding Graz richtet für Fahrgäste zwischen Jakominiplatz und Andritz / Jakominiplatz und Hauptbahnhof einen Schienenersatzverkehr ein. Leoben: Die Gruppen treffen sich ab 13:00 Uhr bei der evangelischen Kirche / Montanuni, um 14:00 startet der Umzug über die Franz-Josef-Straße zum Leobener Hauptplatz.

Die Gruppen treffen sich ab 13:00 Uhr bei der evangelischen Kirche / Montanuni, um 14:00 startet der Umzug über die Franz-Josef-Straße zum Leobener Hauptplatz. Köflach, Voitsberg und Krottendorf: Wegen diverser Umzüge ist auch auf der B70 (Packer Straße) von 13.00 - 23.00 Uhr immer wieder mit Wartezeiten zu rechnen.

Wegen diverser Umzüge ist auch auf der (Packer Straße) von 13.00 - 23.00 Uhr immer wieder mit Wartezeiten zu rechnen. Knittelfeld: Treffpunkt und Aufstellung für den Umzug ab 13.00 Uhr beim Knittelfelder Schwimmbad. Start des Umzuges Richtung Innenstadt um 14.00 Uhr. Die Strecke führt über Parkstrasse - Herrengasse - Hauptplatz - Frauengasse zum Kapuzinerplatz.

Trommelweiber, Flinserl und Treiben der Pless

Im Ausseerland wird die "5. Jahreszeit" besonders ausgiebig zelebriert.

Am Rosenmontag ziehen ab 8.00 Uhr die Trommelweiber durch Altaussee und Bad Aussee, ab 15.00 findet in Altaussee der Umzug der Taubenschützen statt. In Grundlsee erfolgt der Start der Trommelweiber um 11.00 Uhr.

Am Dienstag geht es noch einmal hoch her: Die Arbeitertrommelweiber starten ihren Umzug um 8.00 Uhr von Unterkainisch ins Orstszentrum von Bad Aussee. Um 14.00 Uhr zieht der Flinserlumzug von der Blauen Traube bis zum Kurhausplatz, danach gibt es noch den Umzug der Pless vom Chlumeckyplatz zum Kurhausplatz.

Die Ortszentren sind gesperrt, auch die B145 (Salzkammergut Straße) wird phasenweise nicht passierbar sein.

In Bad Mitterndorf ziehen am Dienstag neben den Fleckerlflinserln auch Kinder aus Kindergarten und Volksschule durch die Innenstadt. Die L730 (Mitterndorfer Straße) von 9.30 bis 11.15 Uhr gesperrt.