Erzbergrodeo von 16. - 19. Juni

Verzögerungen bei der An- und Abreise wird es vor allem am Sonntag geben. Obwohl die Anreise zu dem Spektakel normalerweise problemlos abläuft, sollten sich Zuschauer darauf einstellen, dass es bei der einzigen offiziellen Zufahrt zum Rodeo, beim Schaubergwerk, eng wird. Die Polizei wird wieder die Zufahrt regeln.

Unabhängig davon, aus welcher Richtung man kommt, empfiehlt der Club am Sonntag, dem besucherstärksten Tag, die Anfahrt so zu planen, dass man vor 9.00 Uhr am Erzberg eintrifft, denn zusätzlich zum erwarteten starken Verkehrsaufkommen bringen einige Großbaustellen den Verkehr ins Stocken:

Aus Richtung Graz:

Gegenverkehr auf der A9 zwischen Übelbach und Peggau – Deutschfeistritz. Die Alternative über die S35 ist wegen der Sanierung des Knoten Bruck/Mur nur bedingt zu empfehlen.

Aus Richtung Klagenfurt:

Gegenverkehrsbereich auf der S37 im Bereich Sankt Veit/Glan.

Bei der Rückfahrt muss durch die Sperre der Rampe von der A9 auf die S36 eine Schleife im Knoten St. Michael gefahren werden.

Aus Richtung Linz:

Einige Baulose auf der A9. Mit Stau sollte jedenfalls im Bereich St. Pankraz – Windischgarsten gerechnet werden.

Aus Richtung Salzburg/München:

Auf der A10 muss man bis Altenmarkt abschnittsweise mit Verzögerungen rechnen.

Aus Richtung Wien:

Auf der S6 bremsen mehrere Baustellen den Verkehr. Speziell der Gegenverkehrsbereich zwischen Gloggnitz und Maria Schutz könnte sich als Staupunkt entpuppen. Bei der Rückreise ist zusätzlich vor den Baustellen bei Leoben Ost und Bruck/Mur mit Verzögerungen zu rechnen.



Parkmöglichkeiten

In Eisenerz angekommen, können sich Besucher an den Wegweisern orientieren (die Zufahrt über "Schaubergwerk" ist gleichbleibend).

Nach dem Passieren der Tageskasse leitet Sie das Erzbergrodeo Verkehrsleitsystem zum jeweiligen Parkplatz.

Für Pkw stehen die kostenpflichtigen Besucherparkplätze von 08.00 Uhr früh bis 04.00 Uhr nachts zur Verfügung.

Für Nachtparker gibt es eigene Overnight-Parkareale. Auch hierfür muss ein Parkticket gelöst und sichtbar angebracht werden. Vom Parkplatz werden die Gäste mit Shuttle-Bussen in die Erzbergrodeo-Arena gebracht, und auch von der Arena zum Fahrerlager ist eine Busstrecke eingerichtet.

Motorsport-Fans, die mit dem eigenen Zweirad anreisen, können ihr Motorrad kostenlos auf einem eigenen Parkplatz am Fuße des Erzbergs abstellen und dann mit den Shuttle-Buslinien zum Veranstaltungsgelände gelangen.



Das Befahren des Erzbergrodeo Areals ist für Teilnehmer und Begleitpersonen ausnahmslos verboten!

Weiterführende Links

Weitere Steiermark-Artikel

Verkehrsmeldungen aus der Steiermark

Routenplaner

HP: Erzbergrodeo