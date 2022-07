Ennstal Classic vom 20. bis 23. Juli

Die Ennstal Classic feiert ihren 30. Geburtstag und wartet mit einem Jubiläumsprogramm auf: Die Route wird erstmals über die Großglockner-Hochalpenstraße führen, dazu erlebt die Racecar-Trophy nach mehrjähriger Pause heuer ihr Comeback. Für die rund 100.000 Zuseher wird es viel zu sehen geben.



Anreise:

Die Zufahrt nach Gröbming kann ausschließlich über die Einfahrt Gröbming Ost erfolgen. Von dort führen Schilder zu den Besucherparkplätzen.



Mit Staus bei der An- und Abreise sollten Zuschauer vor allem auf der B320 (Ennstal Straße) zwischen dem Zubringer Liezen und Wörschach sowie rund um Gröbming rechnen.

Am Samstag, wenn auch entsprechend viele Urlauber auf den Durchzugsrouten unterwegs sind, muss man sich zusätzlich auf Verzögerungen auf der Pyhrn Autobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus und vor dem Gleinalm Tunnel einstellen.



Auch entlang der jeweiligen Rennstrecke muss mit entsprechend hohem Verkehrsaufkommen gerechnet werden:

Die Glockner Runde am Donnerstag (21.7.2022) führt die Teilnehmer von Gröbming über den Sölkpass nach Mauterndorf. Weiter geht es durch Gmünd zum Brandlhof in Saalfelden wo auf einem Rundkurs eine Sonderprüfung gefahren wird. Dort treffen die Ennstal-Classic und der Parallelbewerb Racecar-Trophy aufeinander. Über Maria Alm geht es schließlich zurück nach Schladming, zur traditionellen Zielankunft am Hauptplatz ab 19:00 Uhr.

Der Marathon am Freitag (22.7.2022) startet ebenfalls in Gröbming. Durch den Nationalpark Gesäuse fährt der Tross zur Mittagsrast nach Mariazell und weiter über Lunz am See in den Traditionsetappenort Steyr. Bevor die Oldtimer dort am Stadtplatz Halt machen, wird noch ein Sonderprüfung im Steyr Automotive Werk bestritten. Ab 16:45 Uhr folgt ein Boxenstopp in Liezen und nach einer Sonderprüfung am Alpenflugplatz Niederöblarn, wo am Nachmittag bereits die Racecar-Trophy zu Gast sein wird, trifft das Starterfeld ab 18:15 wieder in Gröbming ein.

Am Samstag (23.7.2022) startet die Bergwertung Stoderzinken bereits um 7:30 Uhr. Danach versammeln sich die Fahrzeuge ab 8:45 direkt im Ortszentrum von Gröbming zur Startaufstellung und können von den Zuschauern ganz aus der Nähe bewundert werden! Ab 9:30 Uhr findet der Grand Prix von Gröbming – ein Wertungslauf (7 Sonderprüfungen) statt.

Der Red Bull Side Act um 12 Uhr ist der Startschuss zum dichtgedrängten Final-Programm.

Beim Porsche Design Grand Prix ab 13:30 geben sich die Fahrzeuge der Racecar-Trophy ein Stelldichein.

Um 19:00 Uhr folgt Night of the Champions im Classic-Zelt in Gröbming

