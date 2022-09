DTM vom 23. bis 25. September

Die Hauptreisesaison ist passé, ebenso wie sommerliche Temperaturen. Auf den Transitrouten in Österreich sollte es daher weitgehend ruhig zugehen, und die An- und Abreise zur DTM in Spielberg vom 23. bis 25. September entsprechend ohne längere Staus ablaufen.

Die Zufahrt zum Red Bull Ring erfolgt über die S36 (Murtal Schnellstraße). Besucher, die von der A9 kommen, fahren bei Zeltweg-Ost ab, jene, die aus Richtung Salzburg anreisen, nehmen die Abfahrt Zeltweg-West.

Aus dem Raum Graz kann man auch über die A2 (Süd Autobahn) und das Gaberl anreisen.

Auch wenn auf den Straßen verhältnismäßig wenig los ist, sollte man auf der S36 und auf den Zufahrten zu den Parkplätzen mit Verzögerungen rechnen.

Weiterführende Links:

Weitere Steiermark-Themen

Aktuelle Verkehrslage in der Steiermark

Routenplaner

Projekt Spielberg