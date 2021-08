DTM in Spielberg

Die DTM kehrt dieses Jahr nach zweijähriger Auszeit vom 3. bis 5. September zurück an den Red Bull Ring. Und erstmals seit dem Saisonfinale in Hockenheim im Jahr 2019 dürfen Fans wieder ins Fahrerlager. Bezüglich der Besucheranzahl gibt es keine Einschränkungen, es wäre also durchaus möglich, dass – wie 2018 - rund 50.000 Zuseher am Red Bull Ring sein werden. Mit Verzögerungen auf der S36 (Murtal Schnellstraße) und den direkten Zufahrten zu den Parkplätzen sollte man jedenfalls rechnen.

Pro Veranstaltungstag werden um die 7000 Fahrzeuge erwartet. Die Zufahrt erfolgt über die S36 (Murtal Schnellstraße). Besucher, die von der A9 kommen, fahren bei Zeltweg-Ost ab, jene, die aus Richtung Salzburg anreisen, nehmen die Abfahrt Zeltweg-West.

Aus dem Raum Graz kann man auch über die A2 (Süd Autobahn) und das Gaberl anreisen.

Mit Verzögerungen muss man bei Großveranstaltungen immer rechnen, bei der DTM gibt es erfahrungsgemäß aber kaum Schwierigkeiten.

Rund um den Knoten St. Michael (A9 / A6 / S36) könnte es aufgrund von Spursperren aufgrund von Bauarbeiten (Details finden Sie hier) dennoch zu Staus kommen. Wer vom Süden kommt, muss großräumig ausweichen, da die Rampe von der A9 zur S36 bis Mitte Oktober gesperrt ist.

Weitere Baustellen mit Staupotential:

• A9, Pyhrn Autobahn: St. Pankraz - Windischgarsten, Gleinalm - Übelbach

• S6, Semmering Schnellstraße: Kindberg Ost - Krieglach

Im Nahbereich des Veranstaltungsgeländes bilden sich erfahrungsgemäß auch immer wieder Staus, Besucher sollten unbedingt den Anweisungen der Exekutive folgen.

Entlang der S36 und der Landesstraßen führt ein Leitsystem zur Veranstaltung. Rund um das Veranstaltungsgelände stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Es gilt die bekannte 3G-Regelung für das fünfte Rennwochenende der Saison 2021: Zutritt auf die Tribünen und ins Fahrerlager erhält nur, wer geimpft, negativ getestet oder genesen ist.

Weiterführende Links:

A9 / S6 / S36: Umfangreiche Sanierung im Knoten St. Michael

Weitere Steiermark-Themen

Aktuelle Verkehrslage in der Steiermark

Routenplaner

Projekt Spielberg