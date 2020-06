Demonstration in Graz

„Graz sagt #blacklivesmatter“. Unter diesem Motto wird am Samstag, 6.6.2020 eine Demonstration abgehalten. In der Zeit von 17.30 bis ca. 18.15 Uhr muss mit Behinderungen in der Innenstadt gerechnet werden.

Die Versammlung beginnt um 17.00 Uhr am Mariahilferplatz. In der Zeit von ca. 17.30 Uhr bis ca. 17.45 Uhr marschieren die TeilnehmerInnen auf der Strecke Lendkai – Tegetthoffbrücke – Neutorgasse – Kaiserfeldgasse.

Autofahrer müssen mit kurzzeitigen Sperren entlang der Strecke und Verzögerungen im Nahbereich rechnen.

Bei den Straßenbahnlinien 1, 3, 6, und 7, sowie der Buslinie 67 kommt es zu Anhaltungen.

Nach Erfordernis wird die Buslinie 30 ab Geidorfplatz über die Glacisstraße zum Jakominiplatz umgeleitet.

Alle Zeitangaben sind nur geschätzt und können sich aufgrund von Vorkommnissen während der Versammlung ändern.

Weiterführende Links

Verkehrsmeldungen Steiermark

Alle Steiermark-News

Holding Graz