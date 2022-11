A9: Sperren des Gleinalmtunnels

Wegen Wartungsarbeiten im Gleinalm Tunnel (A9, Phyrn Autobahn) sind mehrere Nachtsperren des Abschnitts nötig. Die Umleitung erfolgt jeweils von 20:00 bis 5:00 Uhr über die S35 und die S6.

Sperren in den Nächten:

In beiden Richtungen: 15.11.2022 - 16.11.2022

Richtung Graz:

9.11.2022 - 10.11.2022

10.11.2022 - 11.11.2022

Richtung Knoten Voralpenkreuz:

16.11.2022 - 17.11.2022

17.11.2022 - 18.11.2022

Der Plabutschtunnel in Graz ist in den Nächten von 9. auf 10.11. und 10. auf 11.11.2022 wegen Reinigungsarbeiten in Richtung Knoten St. Michael gesperrt.

