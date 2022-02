A9: Sperre Gratkorntunnel

In der Nacht von Freitag, 18.02. auf Samstag, 19.02.2022 sind alle vier Röhren der Gratkorntunnel Nord/Süd auf der A9 Pyhrn Autobahn von 22.00 bis voraussichtlich 5.00 Uhr früh gesperrt.

Grund sind Migrationsarbeiten. Der Verkehr wird zwischen dem Knoten Deutschfeistritz und Gratkorn-Süd über die B67 umgeleitet.



Der Club rät allen, die bereits am Freitag in die Semesterferien aufbrechen, den Streckenabschnitt vor der Sperre zu passieren.

