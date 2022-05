A9: Nachtsperren Tunnel Wald und Pretall

Wegen der Überprüfung der sicherheitstechnischen Einrichtungen in Tunnel Wald und Pretall ist die Pyhrn Autobahn in Richtung Graz in zwei Nächten zwischen Treglwang und Mautern gesperrt:

Richtung Linz: In der Nacht von Mittwoch, 4.5. auf Donnerstag, 5.5., 20.00 bis 5.00 Uhr

Richtung Graz: In der Nacht von Donnerstag, 5.5. auf Freitag, 6.5., 20.00 bis 5.00 Uhr

Der Verkehr wird jeweils zwischen Treglwang und Kalwang über die B113 geführt.

