A9: Nachtsperren im Plabutschtunnel

Kurz vor Einsetzen des Sommerreiseverkehrs werden im Grazer Plabutschtunnel im Zuge der A9 (Pyhrn Autobahn) umfangreiche Wartungsarbeiten vorgenommen.

Ab Montag, den 20. Juni bis Freitag früh, also insgesamt vier Nächte, sowie in der Woche darauf am 27. und 28. Juni, jeweils zwischen 20.00 und 5.00 Uhr früh, ist der Plabutschtunnel daher in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über das Grazer Stadtgebiet umgeleitet.

Die Arbeiten umfassen die Überprüfung und gegebenenfalls Instandsetzung der gesamten Sicherheitstechnik in den Röhren, Sanierung der Fahrbahn in den Vorportalbereichen sowie Erneuerung der Markierungen.

