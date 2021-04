A9: Nachtsperren im Gleinalmtunnel

Beim Gleinalmtunnel auf der A9 (Pyhrn Autobahn) stehen diese umfangreichen Überprüfungen in dieser und kommende Woche an. Zum Großteil können die Wartungsarbeiten ohne größere Behinderungen durchgeführt werden. Für die großen Checks, insbesondere bei den Strahlventilatoren und Abluftklappen, benötigen die beauftragten Unternehmen aber einen verkehrsfreien Tunnel.

Aus diesem Grund ist der Gleinalmtunnel von Dienstag, den 20. April ab 20 Uhr bis Mittwoch 5 Uhr früh sowie von Mittwoch 20 Uhr bis Donnerstag 5 Uhr früh in Fahrtrichtung Norden/Voralpenkreuz gesperrt.

In der Woche darauf finden die umfangreichen Checks in der Tunnelröhre Richtung Süden/Graz in den beiden Nächten vom 27. bis 29. April statt, wieder jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh.

Die Umleitung erfolgt jeweils über die S6 (Semmering Schnellstraße) und die S35 (Brucker Schnellstraße).

Weiterführende Links:

Alle Steiermark-News

Verkehrsmeldungen Steiermark