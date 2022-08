A9: Baustelle Wald - Mautern wieder aktiv

Nach der durch die Großveranstaltungen in Spielberg bedingten Sommerpause starteten die Bauarbeiten auf der A9 zwischen Wald und Mautern in der Obersteiermark am Montag, 22. August wieder.

Die Richtungsfahrbahn Spielfeld ist nun auf einer Länge von etwa einem Kilometer wieder halbseitig gesperrt, ab Mitte September sieht die Verkehrsführung die Sperre eines Fahrstreifens pro Richtung vor.

Erneuert werden im Zuge des Projektes die Fahrbahn, die Rückhaltesysteme (Leitschienen und Betonleitwände), die Beschilderung, die Wildschutzeinrichtungen und die Verkehrszeichen.

Anfang November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

