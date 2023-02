A9: Baustelle bei Deutschfeistritz

Die Baustelle zwischen Übelbach und Deutschfeistritz wurde umgestellt. Seit Dienstagfrüh (7.2.2023) wird der Verkehr durch den generalsanierten Schartnerkogeltunnel geführt. Bis Ende des Jahres wird die zweite Röhre Richtung Spielfeld saniert. Auch der 1978 errichtete Freilandbereichwird in den kommenden Monaten erneuert.

Bis Dezember werden in diesem Abschnitt auf beiden Richtungsfahrbahnen insgesamt 20 Brücken saniert. Die Fahrbahn wird mit einem neuen Asphalt versehen, erneuert werden auch die Leitschienen und Betonleitwände sowie die Lärmschutzwände. Dazu werden fünf neue Gewässerschutzanlagen errichtet.



Der Schartnerkogeltunnel erhält eine neue Tunnelbeschichtung und einen zusätzlichen Fluchtweg, sowie eine komplett neue Sicherheitsausstattung.



Für Autofahrer:innen ändert sich in den nächsten Monaten zunächst wenig. Speziell in der Ferienzeit muss mit Staus in dem Bereich gerechnet werden.

