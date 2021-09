A2: Nachtsperren im Packabschnitt

Wegen dringend notwendiger Arbeiten in den Tunnelbereichen im Packabschnitt ist die A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt in mehreren Nächten gesperrt.

Die Umleitung erfolgt jeweils von 19.00 - 5.00 Uhr früh über die Packer Straße (B70).

06.09. - 07.09.2021

07.09. - 08.09.2021

13.09. - 14.09.2021

14.09. - 15.09.2021



20.09. - 21.09.2021

21.09. - 22.09.2021



Von 13.09. bis 15.10.2021 steht zudem wegen Asphaltierungsarbeiten auf Höhe Steinberg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Weiterführende Links

Alle Steiermark-News

Verkehrsmeldungen Steiermark

Asfinag