A2: Nachtsperren der Tunnelkette Pack

Umfangreiche Wartungsarbeiten der Tunnelkette Pack stehen an. Dafür muss die Süd Autobahn zwischen Mooskirchen und Packsattel gesperrt werden.

In Fahrtrichtung Italien wird die Autobahn in den Nächten von 9. bis 11. Mai gesperrt, in Richtung Wien in den Nächten von 11. bis 13. Mai – jeweils von 19.00 bis 5.00 Uhr.

Die Umleitung erfolgt über zwischen Mooskirchen und Packsattel über die B70.

Für die vier Nächte steht ein umfangreiches Arbeitsprogramm auf dem Plan: Bauwerksprüfung der Tunnel, Vermessung per Tunnelscan, Kontrolle der Kanäle und Entwässerungsleitungen. Parallel dazu erfolgt die Wartung der Brandmeldeanlagen, der Freifeld- und Tunnelbeleuchtungen, der Höhenkontrollen, der Notrufeinrichtungen, der Funkkabel und Lüfter wird auch die Fahrbahn in und vor den Tunneln wird saniert.

