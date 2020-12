A2: Generalsanierung zwischen Graz West und Lieboch abgeschlossen

Ab spätestens Freitagfrüh, den 18. Dezember, ist der erste Teil des größten Sanierungsprojekts der ASFINAG in der Steiermark abgeschlossen. Neun Kilometer der bereits 1973 errichteten Strecke der Süd Autobahn zwischen dem Knoten Graz West und der Anschlussstelle Lieboch in Richtung Klagenfurt wurden in Phase 1 seit Mai generalerneuert. Seit Montag laufen die Vorbereitungen für die Freigabe dieses Streckenabschnitts, die gesamte Baustellen-Verkehrsführung über neun Kilometer muss noch rückgebaut werden.

Ab März 2021 wird die Richtungsfahrbahn Wien erneuert.

Weiterführende Links:

Weitere Steiermark-Themen

Aktuelle Verkehrsmeldungen in der Steiermark

Asfinag