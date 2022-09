Stau-Bilanz Sommerreiseverkehr 2022

Im heurigen Sommerreiseverkehr wurden vom ÖAMTC in Summe 535 (548) Staus verzeichnet – das ist ein Rückgang von 13,99% (11,90%) gegenüber 2021, als die Stauanzahl wieder das Vor-Corona-Niveau erreichte (Absolut 2021: 622 Staus). Dabei hat sich das Reiseaufkommen nach Einschätzungen der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen keinesfalls verringert.



Gezählt wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, Staus mit einer Länge von mehr als 1,5 Kilometern bzw. Verzögerungen von mindestens 15 Minuten an den Samstagen und Sonntagen während der Ferien in Österreich. Eine kleine Unschärfe in der Vergleichbarkeit zu den Vorjahren ergibt sich aus dem Umstand, dass Mariä Himmelfahrt (15.August) heuer auf einen Montag fiel. Die Zahlen unter Berücksichtigung dieses Montags als Reisetag sind eingangs in Klammern ausgewiesen.