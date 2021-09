Stau-Bilanz Sommerreiseverkehr 2021

Im heurigen Sommerreiseverkehr wurden vom ÖAMTC in Summe 622 Staus verzeichnet – knapp mehr als im Jahr 2019 und etwa 30% über den Zahlen von 2020. Und das, obwohl sich der Urlauberverkehr nicht nur an den Wochenenden, sondern auch schon am Freitag stark bemerkbar gemacht hat. „Obwohl sich das Verkehrsaufkommen relativ gut verteilt hat, war es in Summe so hoch, dass viele Staus die Folge waren“, so Harald Lasser von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Der Trend zum Urlaub mit dem Auto war in diesem Sommer klar erkennbar – offenbar hatten die stärkeren COVID-Kontrollen bei Flugreisen eine abschreckende Wirkung.

Gezählt wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, Staus mit einer Länge von mehr als 1,5 Kilometern bzw. Verzögerungen von mindestens 15 Minuten an den Samstagen und Sonntagen während der Ferien in Österreich. Speziell an den fünf Wochenenden zwischen Mitte Juli und Mitte August waren die Autobahnen und Transitrouten den Fahrzeuglawinen kaum gewachsen – bis zu 100 Staus wurden hier pro Wochenende gemeldet.