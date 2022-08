Starkregen in Vorarlberg

Heftige Unwetter führten Donnerstagnachmittag zu etlichen Straßensperren in der Steiermark und in Kärnten. Auch Autobahnen und Schnellstraßen waren blockiert. Im Laufe des Donnerstags und in der Nacht auf Freitag konnten die meisten Verbindungen wieder geöffnet werden, einzelne Straßen sind aber weiterhin nicht befahrbar. Auch ÖBB-Strecken waren am Freitag noch unterbrochen.

Vorerst gesperrt blieben etwa die B114a (Triebener Straße) zwischen Sankt Georgen ob Judenburg und Enzersdorf und die B146 (Gesäuse Straße) zwischen Admont und Hieflau.



Aktuelle Verkehrsinformationen über Sperren und Behinderungen auf den Straßen gibt es hier im ÖAMTC Verkehrsservice.

Weiterhin Zugausfälle:

Nach dem großflächigen Ausfall des Zugverkehrs wegen des heftigen Unwetters gibt es weiter Streckenunterbrechungen in Teilen der Steiermark und Kärntens.

Fernzüge von Wien nach Italien werden über Salzburg umgeleitet, Fernzüge von Wien nach Villach bzw. von Graz bis Selzthal entfallen am Freitag.

Die Behinderungen im Bahnnetz werden sich auf der Südbahn laut ÖBB bis Montag ziehen.

Für Fahrgäste von Graz nach Selzthal steht der Nahverkehr zur Verfügung. Schienenersatzverkehr wurde zwischen Leoben und Friesach und zwischen St. Michael und Wald am Schoberpass eingerichtet. Ab voraussichtlich Betriebsbeginn am Samstag sind diese Strecken wieder eingleisig befahrbar (zweigleisig voraussichtlich ab Montag mit Betriebsbeginn).

Der aktuelle Stand findet sich auf der Homepage der ÖBB, telefonische Auskünfte unter 05 1717.



Rückblick:

Am Donnerstag war ein Sturm über die Steiermark und Kärnten hinweggefegt, der zahlreiche Bäume entwurzelte und Stromleitungen kappte.

Die Süd Autobahn (A2) war zwischen der Tunnelkette Pack auf steirischer Seite und dem Donnersberg Tunnel bei St. Andrä Wegen Gesperrt auf einer Länge von 55 Kilometern abschnittsweise gesperrt. Grund waren umgestürzte Bäume und Stromausfälle in den Tunnels.



Auf der Strecke zwischen Scheifling und Klagenfurt war mehrfach unterbrochen. Gesperrt war die Klagenfurter Schnellstraße (S37) bei St. Veit an der Glan, sowie die Friesacher Straße (B317) zwischen Neumarkt und Dürnstein in der Steiermark. Die direkte Umleitung über die Görtschitztal Straße (B92) war nicht möglich, da auch hier ein Baum die Fahrbahn blockierte.



Im Raum Murau waren unter anderem die Murtal Straße (B96) und die Murauer Straße (B97) nicht befahrbar. Auf der Pyhrn Autobahn (A9) kam es wegen eines umgestürzten Baumes zu Behinderungen im Bereich Ardning, Klauser Tunnel und die Tunnelkette Lainberg mussten wegen Stromausfalls gesperrt werden.



Auch im Bezirk Liezen waren zahlreiche Straßen gesperrt. Betroffen waren unter anderen die Ennstal Bundesstraße (B320), die Schoberpassstraße (B113) und die Gesäusestraße (B146).