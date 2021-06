Sommerreiseprognose: Grenzstaus - Grenzstaus? - Grenzstaus!

Einer der Hotspots im Reiseverkehr wird wieder der Großraum Salzburg werden. „Für einige Gemeinden entlang der Tauernautobahn gelten wieder Fahrverbote und Sperren der A10-Abfahrten für den Transitverkehr“, so Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg. „Probleme dürfte heuer aber auch der Transit über das ‚Kleine Deutsche Eck‘ bereiten.“ Eine Sperre nördlich von Schneitzlreuth und Bauarbeiten auf der deutschen B21 erschweren den Transit. „Die Sperre dauert überhaupt bis zum Winter und die Bauarbeiten erfolgen über den ganzen Sommer an mehreren Stellen. Mit stauträchtigen wechselweisen Anhaltungen muss man also rechnen“, so Aloisia Gurtner. Die aktuellen Entwicklungen verfolgt auch heuer wieder ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler auf seinem Motorrad vor Ort.