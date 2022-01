Schneefälle in Österreich

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schneite es in Teilen Österreichs. Es kam zu Behinderungen vom Tiroler Unterland bis zum Industrieviertel.

Auf der West Autobahn, beim Walserberg, kam es in den Abend- und Nachtstunden immer wieder zu kurzfristigen Sperren aufgrund von Schneeräumungsarbeiten auf deutscher Seite. Außerdem sorgten am Morgen einige Unfälle in diesem Bereich für eine Totalsperre, Stau baute sich rasch auf.

Abseits der Autobahnen waren die Verhältnisse speziell in etwas höheren Lagen tief winterlich. Kettenpflichten wurden verhängt und mit längerer Fahrzeit musste gerechnet werden.

Die Verkehrsexperten appellieren an alle Autofahrer, die Geschwindigkeit den winterlichen Fahrverhältnissen unbedingt anzupassen.

