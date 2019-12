Schneefälle im Westen und Süden, Staus auf den Straßen Richtung Osten

Von Vorarlberg über Tirol und Kärnten bis Salzburg schneite es am Samstag (21.12.2019) in höheren Lagen verbreitet. In Tirol musste vorübergehend die Brenner Straße (B182) gesperrt werden.

Auch für den Sonntag sind von den Meteorologen Niederschläge angekündigt, wobei die Schneefallgrenze auf bis zu 800m sinken soll.

Auf einigen Bergstraßen, etwa der Gerlos- oder der Turracher Straße sind weiterhin Schneeketten erforderlich.

Währenddessen brach die Reisewelle von Deutschland Richtung Ungarn nicht ab. Von Suben über die A8 und die A25 kam der Verkehr immer wieder zum Erliegen. Unfälle führten auch auf der West Autobahn und der Wiener Außenring Autobahn zu langen Staus. Auch auf der Ost Autobahn verzeichnete der Club teils Zeitverluste von rund einer Stunde.

Außerdem erinnert der Club an die situative Winterausrüstungspflicht.

