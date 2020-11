Wochenendsperre der Gaisbergstraße

Der Gaisberg ist am Wochenende autofrei. Wegen des zu großen Andrangs am letzten Wochenende und der relativ guten Wetteraussichten ist die Gaisbergstraße am Wochenende tagsüber für den motorisierten Verkehr nicht befahrbar. Samstag und Sonntag wird jeweils zwischen 08:00 und 16:00 Uhr im Bereich Guggenthal/Brauerei, sowie Elsbethen-Vorderfager/Schwaitl gesperrt (ausgenommen Anrainer, Einsatz- und Versorgungsfahrten).