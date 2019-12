Vierschanzentournee-Finale in Bischofshofen

Am 5. und 6. Jänner endet die Vierschanzentournee in Bischofshofen. Tausende Besucher werden im Sepp Bradl Stadion beim Finale am 6. Jänner erwartet. Speziell auf der Tauern Autobahn (A10) beim Knoten Pongau und auf der Salzachtal Straße (B159) im Raum Bischofshofen ist jeweils ab den Mittagsstunden mit Verzögerungen zu rechnen.

Kostenlose Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung und werden durch ein Parkleitsystem angezeigt. Bis zum Zentrum ist ein Shuttle-Service eingerichtet, ab hier sind es dann noch rund 20 Gehminuten bis ins Stadion.

Für Bahnreisende gibt es zusätzliche Verbindungen nach Bischofshofen.