Tag der deutschen Einheit bringt Staus

„Wir rechnen mit Verzögerungen in der Stadt und an den Grenzübergängen“, prognostiziert Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg das Verkehrsgeschehen um Salzburg am Tag der deutschen Einheit,Samstag, den 3. Oktober. „Aus den letzten Jahren wissen wir, dass viele Deutsche den Tag für einen Ausflug nach Salzburg nutzen. Corona-bedingt wird sich der Ansturm zwar in Grenzen halten, mit Verzögerungen auf den Zufahrtsstraßen in die Salzburger Altstadt und an den Grenzstellen ist aber trotzdem zu rechnen.“

Staupunkte:

die gesamte Altstadt

Bereich rund um den Kapuzinerberg

Münchner- und Innsbrucker Straße

Grenzübergänge Walserberg (A1) und Freilassing (B155).

Salzburger sollten an diesem Tag möglichst auf das Auto verzichten und die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.

Weitere Salzburg-Themen

Aktuelle Verkehrsinfos