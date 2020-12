Stadt Salzburg: Erreichbarkeit Covid-​Testzentren

Shuttle-Service vom Stadion zu Messe und Flughafen, Öffis werden im Bedarfsfall verstärkt

Für die Covid-Tests in der Stadt Salzburg am Freitag 11. und Samstag 12. Dezember stehen drei Testzentren mit insgesamt 210 Testspuren zur Verfügung. Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel für die An- und Abreise wird von der Stadt Salzburg dringend empfohlen, die Salzburg AG wird im Bedarfsfall die Buslinien zu den Testorten verstärken, damit sich die Fahrgäste nicht zu nahe kommen. Außerdem wird während der Testzeit von 8 bis 18 Uhr ein15-Minuten-Shuttledienst vom Parkplatz Stadion Kleßheim zur Messe und zum Flughafen geführt.

So sind die Testzentren erreichbar:

Das Messezentrumhat die höchste Kapazität mit 165 Testspuren. Die Obuslinien 1, 7 und 8 fahren das Messezentrum an. Zudem stehen hier 3.000 Parkplätze kostenfrei zur Verfügung.

Am Flughafen (Terminal 2)werden 9 Teststraßen mit 27 Spuren eingerichtet. Der Flughafen ist mit den Linien 2 und 10 gut erreichbar. Am Parkplatz P 3 stehen 3.400 Plätze kostenfrei zur Verfügung.

Beim Kongresshaushalten die Linien 1, 2, 3, 5, 6, 14 und 25, dieser Standort ist also bestens mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Hier werden sechs Teststraßen mit insgesamt 18 Spuren bereit stehen. Die kostenpflichtige Kurzparkzone 3 im Andräviertel ist am Test-Freitag aufgehoben.

