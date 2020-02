Am Faschingsdienstag (25.02.) wird die Länderbrücke über die Salzach im Zuge der Lamprechtshausener Straße, Abzweigung Oberndorf (B156a) gesperrt Grund ist ein Faschingsumzug auf deutscher Seite in Laufen. Die Sperre an der Staatsgrenze Oberndorf dauert von 14:00 bis 17:00 Uhr.