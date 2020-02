Skiweltcup in Saalbach-Hinterglemm

Die Ersatzrennen für China wurden auf Donnerstag und Freitag (13. und 14.02.) vorverlegt. Damit fällt die Anreise erfreulicherweise nicht mit dem Urlauberschichtwechsel zusammen. Mitten in den Semesterferien ist natürlich trotzdem mit Verzögerungen zu rechnen. Der ÖAMTC-Tipp: Wer nichts versäumen will, sollte einen Zeitpolster von einer halben Stunde für die Anfahrt einplanen.

Überregional erwartet der ÖAMTC starkes Verkehrsaufkommen über das „kleine deutsche Eck“, der Verbindung Salzburg-Bad Reichenhall-Lofer (B178), und der A10-Anschlussstelle Bischofshofen. Weiterführend werden Hochkönig Straße (B164) und die Pinzgauer Straße (B311) belastet sein. Mit Stau ist dann in den Vormittagsstunden auf der Glemmtaler Landesstraße (L111) an beiden Renntagen zu rechnen.

Die Pannenhilfe an den ÖAMTC-Stützpunkten Saalfelden und Zell am See wird an den Renntagen verstärkt.