Sbg: Gaisberg gesperrt

Die L108, Gaisberg Landesstraße, wird am Silvesterabend ab der Zistelalm gesperrt. In Absprache mit der Stadt Salzburg, der BH Salzburg-Umgebung und dem Stadtpolizeikommando Salzburg tritt am 31.12.2020, ab 16.00 Uhr das „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge außer einspurige Motorräder“ auf der L 108 Gaisberg Landesstraße in Kraft.

Es gelten aber ohnehin die Ausgangsbeschränkungen.