Sbg: Baustelle Hellbunner Straße

Seit Montag, 17.02., wird auf der Hellbrunner Straße wieder an der Kanalisation gearbeitet. Zwischen Petersbrunnstraße (Nonntaler Hauptstraße) und Akademiestraße kommt es zu Fahrbahneinengungen. Die öffentliche Buslinie muss sich in beiden Fahrtrichtungen einen Fahrstreifen mit dem Individualverkehr teilen. Zusätzlich kommt es zu einem Abbiegeverbot: Das Einbiegen vom Franz-Hinterholzerkai in die Hellbrunner Straße stadtauswärts ist nicht möglich. Ein Umweg über die Karolingerbrücke erforderlich. Das Abbiegen von der Hellbrunner Straße in den Franz-Hinterholzerkai bleibt aus beiden Richtungen erlaubt.