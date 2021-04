Sbg: Ausreisetestpflicht für vier Salzburger Gemeinden

Ab Freitag, 30. April, 6.00 Uhr, gelten für die Gemeinde Hallein verpflichtende Ausreisetests. Die Maßnahme wurden vorerst bis zum Sonntag, 9. Mai, 24.00 Uhr, verhängt. Näheres hier.

Für die Gemeinden Großarl und Hüttschlag im Großarltal, sowie für Straßwalchen im Flachgau wurde eine Ausreisebeschränkung verhängt. Die Verordnung gilt für die Gemeinden im Großarltal bereits seit Mittwoch, 21. April, 6.00 Uhr, für Straßwalchen seit Donnerstag, 22. April, 6.00 Uhr.

Betroffen sind Personen ab 15 Jahren. Diese müssen beim Verlassen des Gemeindegebiets einen PCR- oder Antigen-Schnelltest vorweisen. Ausnahmeregelungen gibt es für Güterverkehr, Durchreisende ohne Zwischenstopp und Personen, die mittels ärztlichem Attest eine zurückliegende Infektion innerhalb des letzten halben Jahres nachweisen können.

Die Verordnung gilt vorerst bis 2. Mai, 24.00 Uhr.

Beaufsichtigte Selbsttests sind an Teststationen in Großarl und Kleinarl im Pongau, Straßwalchen und Berndorf im Flachgau sowie in St. Koloman im Tennengau möglich.