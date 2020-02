Wegen Arbeiten an den Lärmschutzwänden wird am Montag, 02.03., und Dienstag, 03.03., die Abfahrt Salzburg-West in Fahrtrichtung Wien zwischen 9.00 und 15.30 Uhr gesperrt. Die Sperre der Abfahrt Siezenheim erfolgt am Donnerstag, 05.03., ebenfalls zwischen 9:00 und 15:30 Uhr.