RB Salzburg : FC Barcelona

Am Mittwoch, 04.08., wird die RB-Arena wieder ausverkauft sein. Salzburg spielt gegen den FC Barcelona. Wer mit dem Auto anreist, sollte die Parkflächen bei der Messe und dem Designer Outlet Center ansteuern. Von hier werden Gratis-Shuttles ab zwei Stunden vor Anpfiff angeboten. Am Hanuschplatz gibt es zwar nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen, er eignet sich aber als Einstiegstelle in den Shuttle. Das Matchticket gilt aber auch ab sechs Stunden vor Spielbeginn und bis Betriebsende als Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Der ÖAMTC empfiehlt öffentlich anzureisen. Der Stadionbesuch ist aktuell unter Einhaltung der 3G-Regel, ohne Mundschutz und ohne Mindestabstände auf den Sitzplätzen möglich.