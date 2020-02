RB Salzburg : Eintracht Frankfurt am Donnerstag, 27.02

Am Donnerstag, den 27. Februar, wird um 21:00 Uhr das Euro-League-Spiel zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt ausgetragen. Mit Verzögerungen ist auf der Anfahrt zum Stadion Wals-Siezenheim, vor allem vor der Ausfahrt Kleßheim auf der A1, zu rechnen.

Da Parkplätze nur begrenzt verfügbar sind, wird ebenso empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Die Eintrittskarte gilt als Fahrkarte des Salzburger Verkehrsverbundes ab 6 Stunden vor Spielbeginn bis Betriebsende (Bus und Bahn). Das Angebot gilt für das Streckennetz im gesamten Bundesland Salzburg inklusive Freilassing-Bahnhof (Linie S3) und auf dem Korridorverkehr über das kleine deutsche Eck (Linie 260).

Für die Anreise sind Shuttles eingerichtet:

Besonders hingewiesen wird auf die von 17.00 bis 24.00 Uhr betriebenen Shuttlebuslinien:

vom Salzburger Messezentrum (Shuttletransferzeit zum Stadion und retour ca. 5min.)

vom Outletcenter/Airportcenter Wals-Himmelreich (Parkdeck 1) (Shuttletransferzeit zum Stadion und retour ca. 10min!)

vom Hanuschplatz in Salzburg

Es verkehren auch verstärkte städtische Buslinien, sowie verstärkte S-Bahn und regulären Bahnlinien.

Möglicher Fanmarsch von der Innenstadt zum Stadion

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird vor dem Spiel ein Fanmarsch stattfinden. Mit einer temporären Sperre des Rudolfskais im Bereich Staatsbrücke bis zum Mozartsteg ab 13 Uhr zu rechnen. Erfahrungsgemäß sammeln sich die Gäste-Fans am Nachmittag vor dem Spiel in der Innenstadt und ziehen dann zum Stadion. Verkehrsteilnehmer werden ersucht, am Nachmittag den Bereich der Innenstadt großräumig zu umfahren.