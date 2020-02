RB Salzburg : Eintracht Frankfurt

Am Freitag, 28.02., wird um 18:00 Uhr das Europa-League-Spiel zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt ausgetragen. Aufgrund einer behördlich verordneten Sicherheitszone am kompletten Stadiongelände und im Umfeld der Red Bull Arena gibt es keine Parkplätze für Zuschauer ohne Parkberechtigung! Zudem treten ab 13:00 Uhr Straßensperren (u. a. der Stadionstraße) in Kraft, sodass die Zufahrt auf den Stadionparkplatz nur noch über den Kreisverkehr Salzburg Mitte möglich sein wird. Die Kleßheimer Allee ist aufgrund der Sicherheitszone rund um den Gästesektor ebenfalls für den Durchgang gesperrt.

Für die Anreise sind Shuttles eingerichtet:

Besonders hingewiesen wird auf die von 15.00 bis 21.00 Uhr betriebenen Shuttlebuslinien:

vom Salzburger Messezentrum (Shuttletransferzeit zum Stadion und retour ca. 5min.)

vom Outletcenter/Airportcenter Wals-Himmelreich (Parkdeck 1) (Shuttletransferzeit zum Stadion und retour ca. 10min!)

vom Hanuschplatz in Salzburg

Es verkehren auch verstärkte städtische Buslinien, sowie verstärkte S-Bahn und regulären Bahnlinien.

Fanmarsch von der Innenstadt zum Stadion

Erfahrungsgemäß sammeln sich die Gäste-Fans am Nachmittag vor dem Spiel in der Innenstadt. Mit Verzögerungen und kurzen Straßensperren ist zu rechnen. Verkehrsteilnehmer werden ersucht, am Nachmittag den Bereich der Innenstadt großräumig zu umfahren.