RB Salzburg : Bayern München

Am Mittwoch, 16.02., wird um 21:00 Uhr das Champions-League-Spiel zwischen RB Salzburg und Bayern München ausgetragen. Mit Verzögerungen ist vor der Grenze am Walserberg (A8/A1) zu rechnen. Staus wird es auch vor der Ausfahrt Kleßheim und zu den Parkplätzen am Messezentrum geben.

Da Parkplätze nur begrenzt verfügbar sind, wird ebenso empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Die Eintrittskarte gilt als Fahrkarte des Salzburger Verkehrsverbundes ab 6 Stunden vor Spielbeginn bis Betriebsende (Bus und Bahn). Das Angebot gilt für das Streckennetz im gesamten Bundesland Salzburg inklusive Freilassing-Bahnhof (Linie S3) und auf dem Korridorverkehr über das kleine deutsche Eck (Linie 260).

Besonderer Hinweis: Shuttlebuslinien von 18.00 bis 23.00 Uhr vom Salzburger Messezentrum (Shuttletransferzeit zum Stadion und retour ca. 5 Minuten), Shuttlebuslinien vom Outletcenter/Airportcenter Wals-Himmelreich (Parkdeck 1) (Shuttletransferzeit zum Stadion und retour ca. 10 Minuten), die Shuttlebuslinien vom Hanuschplatz

Sowie verstärkte städtische Buslinien und verstärkte S-Bahn.