Quarantäne endete in acht Gemeinden

Seit Dienstag, 14.04., 00:00 Uhr wurde die Quarantäne in den Gemeinden Bad Hofgastein, Dorfgastein, Bad Gastein, Hüttschlag, Großarl,Flachau, Zell am See und Saalbach im Pinzgau aufgehoben. Altenmarkt im Pongau bleibt nicht erreichbar. Dort wurde die Quarantäne bis inklusive Mittwoch, 15.04., verlängert.

Von Sperren sind folgende Straßenzüge betroffen:

B163, Wagrainer Straße

Genauere Informationen im Verkehrsservice.