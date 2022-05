Nachtsperre des Tauerntunnels (A10)

Am kommenden Wochenende wird der Tauerntunnel im Zuge der A10, Tauernautobahn, in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesperrt. Die Sperre erfolgt von Samstag, 7. Mai, 18:00 Uhr bis Sonntag, 8. Mai, 8:00 Uhr. Grund ist die ein routinemäßiger Austausch der IT- und Sicherheitstechnik.

Der gesamte Verkehr wird während der Sperre zwischen den Anschlussstellen St. Michael im Lungau und Altenmarkt auf die B99, Katschbergstraße, abgeleitet.