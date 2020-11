Mobilitätsinfos zu Salzburger Naherholungsgebieten

Bei Schönwetter ist der Gaisberg aller Wahrscheinlichkeit nach am Wochenende autofrei. Wegen des zu großen Andrangs am letzten Wochenende und der relativ guten Wetteraussichten wird die Gaisbergstraße am Wochenende tagsüber für den motorisierten Verkehr nicht befahrbar sein. Samstag und Sonntag wird jeweils zwischen 08:00 und 16:00 Uhr im Bereich Guggenthal/Brauerei, sowie Elsbethen-Vorderfager/Schwaitl gesperrt (ausgenommen Anrainer, Einsatz- und Versorgungsfahrten).

Vorsicht ist beim Parken auf der Spielbergstraße in Krispl-Gaißau (Tennengau) geboten. Letztes Wochenende waren hunderte Fahrzeuge auf beiden Seiten der Spielbergstraße geparkt und blockierten die Durchfahrt für größere Fahrzeuge. Sie alle erhielten am letzten Wochenende Strafzettel. Ob Parkverbots-Schilder aufgestellt werden, oder die Spielbergstraße sogar gesperrt wird, wurde derzeit noch nicht bekannt gegeben.